Feliz San Valentín: diez aplicaciones para encontrar pareja o tener un rollo de una noche

Llega San Valentín, el popular día de los enamorados. La forma de ligar y de relacionarse ha cambiado de la mano de la expansión de las nuevas tecnologías, tanto que ahora es más fácil encontrar el amor -o un encuentro casual- a golpe de app.

Y es que de un tiempo a esta parte han proliferado una serie de aplicaciones que facilitan el contacto entre usuarios para ligar entre ellos. Hay de todo tipo y con un público diferente, detalles a tener en cuenta antes de darse de alta y comenzar a usar alguna de ellas.

- Tinder. La aplicación de referencia en cuanto a ligar se refiere. Su principal virtud es lo sencillo de su funcionamiento. El software propone fotografías a sus usuarios y ya decide si le gustan o no, demostrando que la imagen es más importante que el propio perfil. Si ambas personas pulsan al me gusta podrán iniciar un chat privado. Se puede reducir la búsqueda seleccionando el género de lo que se busca y la distancia, siendo el máximo 150 kilómetros.

- Happn. Una de las que más usuarios está captando por su particular sistema. Se diferencia de otras aplicaciones en que rastrea la ubicación para después mostrar al usuario todas las personas con las que se has cruzado en la vida real. Si los dos usuarios se gustan entonces es cuando comienzan a hablar, si no, el otro nunca lo sabrá.

- Boompi. Anteriormente conocida como Flirtie. Es una app en la que su punto fuerte es que las chicas pueden compartir sus ligues, e incluso participar en las conversaciones, sin que el chico se entere. Además, cuenta con un modo fantasma para aquellos usuarios que busquen ser infieles a su pareja.

- Badoo. Un clásico. Aunque nació como página web pero se ha adaptado bien en su versión de aplicación móvil. El usuario sí que debe rellenar un perfil con sus cualidades y sus preferencias y puede usar un buscador para encontrar personas afines. Su principal virtud es que cuenta con hasta 330 millones de perfiles en todo el mundo, explica la compañía.

- Grindr. Aplicación enfocada a la comunidad gay. Permite subir fotografías a tu perfil y chatear con los chicos que estén usándola cerca de tu ubicación. Cuenta con más de 7 millones de usuarios en más de 190 países, lo que da una idea del éxito que ha tenido.

- Wapa. Por su parte, esta aplicación está enfocada a la comunidad homosexual femenina. Heredera de Brenda, el funcionamiento es muy similar al anterior: Permite ver las fotos de las chicas lesbianas más cercanas e iniciar un chat privado. La diferencia con Grindr es que en Wapa se podrá dejar una huella -similar al flechazo de Meetic- para mostrar interés.

- Adoptauntio. Se parte de la base de que es la mujer quien manda. Los hombres apuntados aparecen en un mercado y son las mujeres deciden si quieren o no "echarlos a sus cestas". Se puede filtrar la búsqueda por criterios, intereses o gustos y por palabras clave de lo más variopintas: "hipster, fiestero, rural, moderno". Los hombres han de pagar y a veces no pueden entrar en la app si hay demasiados hombres conectados.

- Feeld. Heredera de 3nder, está orientada a conocer "parejas y solteros curiosos y de mente abierta" con lo que propone la posibilidad de realizar encuentros sexuales sin ningún tipo de tapujos.

- Meetic. Otra de las plataformas veteranas. Está enfocada tanto a encuentros heterosexuales como homosexuales. Eso sí, aunque el registro es gratuito el objetivo final es familiarizarse con las opciones del sitio y se quiere contactar con un usuario se debe actualizar a un sistema de pago. Cuenta con actividades por toda España así como planes y consejos para encontrar pareja.

- PlentyOfFish. Empezó a funcionar como una web para ligar y ahora se ha transformado en una app para encontrar pareja. Su principal mercado es Canadá, EEUU y Reino Unido, aunque también funciona en España. Su uso y registro es gratuito, aunque requiere el pago para algunos servicios extra.

