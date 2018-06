El comercio andaluz pide ayuda frente a Amazon y el resto de gigantes online

José Luis Losa Sevilla

El comercio online apenas supone aún el 2% del total del sector de la distribución. Aunque esta cifra puede parecer insignificante está creciendo ya a un ritmo de entre el 20 y el 25% anual, y los expertos consideran que se multiplicará, por lo que en apenas 5 años podría representar un 10% del total del comercio.

Para una región como Andalucía, tan dependiente del sector de la distribución comercial -el segundo mayor sector tras el turismo-, perder un 10% de cuota de mercado a manos de grandes plataformas multinacionales como Amazon puede suponer una tragedia en cuanto a pérdida de empresas tradicionales y empleos.

Así lo advirtieron tanto las administraciones públicas como los propios empresarios andaluces en la X Jornada del sector de la Distribución de Alimentación y Perfumería celebrado en el CaixaForum de Sevilla y que contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; y el de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Luis Osuna, entre otros muchos responsables públicos y privados, así como la presencia de más de 200 representantes del sector.

La presidenta andaluza recordó los principales datos de un sector de la distribución comercial que calificó como "estratégico para la economía andaluza". No en vano, supone el 12,2% del VAB andaluz, con 514.000 empleados en 2017 -el 17,4% de las personas ocupadas de la región-, y hasta 147.551 empresas comerciales -un 30,4% del tejido productivo andaluz-.

Además, Díaz recogió el guante de la petición de Luis Osuna para "desarrollar un gran Pacto por el comercio en Andalucía", que a su juicio debe estar destinado a proteger y ayudar al comercio de proximidad con el objetivo de hacer frente a la creciente competencia de los gigantes online.

CAEA está formada por 30 grupos del sector de la distribución de alimentación y perfumería, supermercados y cash. Facturan 27.065 millones en España (8.151 en Andalucía), tienen 9.856 establecimientos (4.617 andaluces) y 119.068 empleados (44.701 en la región) .

Luis Osuna, también presidente y consejero de Covirán -el mayor grupo de supermercados de Andalucía- explica que "estamos en un momento crucial y nuestros asociados lo saben". De hecho, en un reciente sondeo interno realizado, el 60% de los encuestados consideró esta transformación digital y la llegada de las grandes plataformas online como su mayor preocupación actual, por encima de los precios, márgenes, y otra serie de variables.

Actualmente, "el 85% de nuestros clientes viene andando a pie", explica, "y debemos conseguir fidelizarlos así porque, a corto y medio plazo, su experiencia de compra va a ser más importante que el propio precio". En ese sentido, cree que la cercanía y sostenibilidad de los comercios tradicionales va a ser una de las claves que van a valorar los clientes cada vez más. No obstante, también cree crucial la transformación digital para que las empresas andaluzas tengan una omnicanalidad, con venta física y virtual. Para ello, reclama ayudas de la administración andaluza tanto para pymes como para grandes operadores". Sin embargo, frente a ese futuro inmediato, el director general de Comercio de la Junta, Raúl Perales, apunta que el 80% del comercio minorista no vende aún online.

El representante autonómico explica que el grado de penetración del comercio electrónico en España es medio-bajo si se compara con nuestros socios de la UE y ello a pesar de que somos el octavo país del mundo en términos de acceso a internet -utilizado por el 82% de la población- y uno de los de mayor uso de móvil. Es significativo que en 2016 España alcanzó el valor promedio que la UE presentaba ya en 2012. Mientras que los países vecinos que se sitúan a la cabeza del consumo digital presentan valores superiores al 80% de población.

Sin embargo, subraya que la transformación digital "no debe ser un espacio reservado para que compitan grandes plataformas internacionales, que no contribuyen fiscalmente ni solidariamente como el resto de empresas españolas y andaluzas y que no se someten a las mismas reglas de juego".

"El desarrollo del ecommerce es una oportunidad, una nueva vía que hay que explorar y a la que nos estamos adaptando"

Con otra perspectiva analiza esta transformación del entorno digital el presidente de la asociación empresarial de alimentos de Andalucía, Landaluz, Álvaro Guillén. El responsable de esta organización que agrupa a 120 empresas que suponen el 70% de la industria agroalimentaria andaluza -con una facturación agregada de más de 5.000 millones y 70.000 empleos directos-, considera que "este desarrollo del ecommerce es una oportunidad, una nueva vía que hay que explorar y a la que nos estamos adaptando, al igual que cuando los distribuidores nos impusieron las marcas blancas y nos adaptamos".

De hecho, Landaluz viene trabajando desde hace años con grandes plataformas online como Venteprivée, Ulabox y, más recientemente con el gigante del comercio online Amazon.