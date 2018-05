330 43

La Línea y Gibraltar abogan por mayor cooperación y medidas ante el Brexit

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), y el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, han mantenido un encuentro en el que han abogado por una mayor cooperación y medidas anti Brexit. Además, organizarán conjuntamente actos con motivo del 50 aniversario del cierre de la frontera y han abordado la posibilidad de ubicar empresas de apuestas on line en el municipio linense.

El alcalde ha agradecido a Picardo su visita institucional a la ciudad, recordando las reuniones periódicas que ha mantenido con el ministro Principal en la sede del gobierno gibraltareño para tratar de temas de interés común, algunos de ellos constantes como el del Brexit, como corresponde "a pueblos hermanos y vecinos cuya obligación es llevarse bien".

Asimismo, Juan Franco ha reiterado su apuesta por la "buena cooperación y la vecindad" a ambos lados de la frontera, así como la exigencia de mirar por los intereses de los trabajadores españoles en Gibraltar.

Así, entre los asuntos de cooperación se ha planteado la organización de actuaciones de carácter conjunto con motivo de la celebración el 8 de junio del 49 aniversario del cierre de la frontera, y el año próximo el 50 aniversario.

Por su parte, Fabián Picardo ha manifestado su satisfacción por la visita a la ciudad, subrayando como uno de los asuntos del encuentro la preocupación por el Brexit, destacando la "gran ironía" que en 2019 la entrada en vigor del Brexit vaya a coincidir con el aniversario del cierre de la frontera.

Asimismo, ha abogado por una "mayor cooperación" y de la posibilidad de realizar exhibiciones conjuntas con artistas de la talla de Cruz Herrera o Gustavo Bocariza, manteniendo su "compromiso de ahondar en la normalidad" de celebrar reuniones como la de este jueves.

En relación a la propuesta defendida en el Senado por el PP, relativa a la soberanía española sobre el Peñón, Picardo ha señalado "la duplicidad de actuaciones del Gobierno de España, que a veces parece que pretende evitar los efectos del Brexit y otras adoptar actuaciones que no parecen muy normales". No obstante, ha asegurado confiar en la buena fe del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.EMPRESAS ON LINE

El futuro de las empresas de apuestas on line en territorio gibraltareño ha sido uno de los temas tratados en el encuentro entre ambos dirigentes, planteando Picardo su apuesta porque éstas pudieran ubicarse en La Línea de la Concepción, aunque para ello debería contar con un tratamiento especial por parte del Gobierno español para que su economía sea complementaria a la de Gibraltar, "algo sobre lo que debe imperar la lógica".

Por su parte, Juan Franco ha destacado lo positivo que sería para ambos territorios, Gibraltar y La Línea de la Concepción, que estas empresas pudieran contar con sede en las mismas. En este sentido, ha señalado que "lo contrario sería una cortedad de miras por parte del Gobierno de España".

En relación a esto, el alcalde ha hecho referencia a los Presupuestos Generales del Estado, lamentando que "no contemplen ni un solo euro de inversión para la ciudad y que además fije unos tipos fiscales reducidos para las empresas de juego on line que se implanten en Ceuta o en Melilla". "Si en el mismo texto hubieran incorporado a La Línea de la Concepción, sí podríamos hablar de la adopción de alguna medida anti Brexit, pero, en este caso, no", ha añadido.

Igualmente, el alcalde ha demandado a la Junta de Andalucía "mayor implicación, pues no es posible que no se invierta nada en proyectos de la importancia del desdoble de la carretera del Higuerón, que permitiría evitar el aislamiento por uno de los principales accesos a la ciudad".

