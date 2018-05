El sector exterior en Andalucía: "up and under"

Por Manuel Alejandro Cardenete Catedrático de Economía. Vicerrector de Posgrado. Universidad Loyola de Andalucía

Ésta expresión anglosajona, y que proviene del mundo del rugby, tiene una mala traducción, como la de "patada a seguir". Los que no estén familiarizados con este deporte, decir que se trata de una jugada donde el jugador golpea el balón hacia adelante -recordemos que al ser un ovoide, al aterrizar en el césped, puede acabar en cualquier lado- y que permite avanzar metros para tomar posiciones de cara a la puerta rival. Pues bien, esta expesión me sirve para reflexionar sobre los datos de las exportaciones andaluzas en 2017. A estas alturas del año, ya estamos cerrando las principales estadísticas del pasado ejercicio y tenemos una visión completa de lo que ha sido la evolución de esta macromagnitud durante la crisis. Andalucía ha liderado el crecimiento del sector exterior en España en términos de exportaciones con un crecimiento agregado entre 2008 y 2017 de más del 110 por ciento. Es decir, que ha duplicado sus exportaciones en estos diez años. De hecho, en 2016 y 2017 ha obtenido superávit en la balanza comercial -la que incluye los intercambios solo de bienes- de forma histórica. Asimismo, en 2017, quedó en segunda posición detrás de Madrid -y delante de Cataluña- con un total de 30.913 millones de euros vendidos de la venta al exterior. Nos encontramos con la gran novedad en el cambio productivo andaluz -que algo se ha dado- y que parece que ha venido para quedarse. Antes de esta crisis, de forma genérica, el empresariado andaluz no veía al sector exterior como una oportunidad. Muy al contrario, se consideraba una amenaza. Pero como la demanda interna se cayó -tanto la del sector público como la privada- se vieron empujados a mirar hacia fuera para colocar nuestros productos y servicios. Y esto sí que creo que ha sido un cambio sustancial. Hemos pasado de 15.943 empresas catalogadas como exportadores en 2008, a 21.871 en 2017. Es decir, un incremento del 37 por ciento en la peor década económica desde que se tienen estadísticas. No sólo hemos mejorado la Balanza de Servicios con el incremento del turismo, sino que hemos incorporado a nuestras exportaciones materia prima, materia manufacturada -véase sectores como el agroalimentario- e incluso industrial como el del sector aeronáutico. Por lo tanto, tal y como empezaba mi artículo, Up and under y sigamos dándole patadas hacia adelante al balón de la economía para avanzar yardas. Eso sí. Que seamos nosotros mismos los que recojamos la pelota y no perdamos la posesión en el aterrizaje.

PUBLICIDAD