Rodríguez del Estal: "Queremos dar a conocer las startup andaluzas"

Fernando Rodríguez del Estal, presidente de la Asociación Clúster de la Economía Digital de Andalucía, Eticom, y organizador de la ‘Andalucía Digital Week’

En dos años ha pasado del infierno de tener que remodelar la cúpula de la organización por graves desajustes internos y casi empezar de cero en Eticom, a recibir el respaldo de la Casa Real en la organización de la Andalucía Digital Week (ADW) que se ha celebrado este mes en Sevilla con la presencia del Rey Felipe VI.

¿Qué ha supuesto 'Andalucía Digital Week' (ADW) para Andalucía? Ha sido el primer evento de esta magnitud que se celebra para el sector en Andalucía. Y, por supuesto, se ha introducido la semilla de lo que creemos va a ser el gran evento del sur de Europa en las nuevas tecnologías y en la digitalización. Lo que hemos hecho es abrir ese camino, y hacerlo con un apoyo unánime de todos los agentes implicados, públicos y privados. Para Andalucía ha supuesto la puesta de largo del potencial que tiene la región en este sector. Desde hace tiempo pensábamos que con los grandes valores que tenemos dentro del sector, algo que queda patente con la cantidad de andaluces que hay en el extranjero trabajando, demostrando ese talento y triunfando, había que montar un escaparate con todo esto. Hoy día lo que buscan las grandes empresas multinacionales es el talento, también en el sector TIC. Es el gran paradigma mundial. Y ahí Andalucía tiene mucho que decir.

La asistencia del Rey a la primera edición ha sido todo un espaldarazo a la iniciativa, ¿no? La visita del Rey nos ha mostrado la gran necesidad que había en Andalucía de un evento de este tipo. El apoyo del monarca en este sentido ha sido fundamental. La actitud del Rey ha sido encomiable, porque no solo ha venido como congresista, a escuchar una ponencia y a visitar los stands, sino que se ha mezclado con todo el mundo y ha demostrado un gran interés por todas las iniciativas que se le presentaban. Algo por lo que Felipe VI mostró mucho interés fue por la modernización del sector agrario y ganadero, y cómo los jóvenes, que están formados para esto, están haciéndolo posible. Es lo que se denomina smart agro.

¿Qué balance hace de esta primera edición? Un balance absolutamente positivo tanto en participación como en la calidad de los ponentes, de las firmas presentes y del respaldo institucional. Hay que recordar que junto al Rey acudieron tanto la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en nombre del Gobierno. Hemos contado con más de 4.000 asistentes.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en esta primera edición? Fundamentalmente el interés que ha despertado. Algo que nos confirma el objetivo que teníamos: que hubiera un gran evento de estas características en el sur de Europa. También nos ha sorprendido el gran interés de las Administraciones Públicas. Era evidente que ellos necesitaban el que se desarrollara un evento de esta potencia. Había muchos negocios y empresas tecnológicas que demandaban algo así.

¿La parte negativa es que en Andalucía no haya una red capaz de retener todo ese talento del que hablaba antes y que no se marche? La crisis ha hecho mucho daño en el sector. Y esto ha hecho que grandes talentos hayan tenido que salir. Por eso eventos como estos ponen de relieve esta circunstancia, y hace que se provoquen unas sinergias para que no se marchen estos talentos. Incluso intentar que quienes se han ido, vuelvan.

Mencionaba antes el 'smart agro', ¿qué va a suponer? El concepto Smart Agro no es ni más ni menos que la consecuencia de la irrupción de las TIC, y en particular de la revolución digital que conlleva una transformación de la industria agroalimentaria, ganadera, pesquera, rural y forestal, entre otras, con el objetivo de obtener una producción más eficiente, con mayores niveles de calidad y control, así como menores impactos medioambientales, alterando en algunos casos las reglas de juego de las cadenas de valor y en la relación con el cliente final. En Andalucía existen unas infraestructuras que posibilitan esta smart agro, pues afectan a más del 90 por ciento del territorio andaluz y más de un 50 por ciento está ya con fibra óptica. Esto no solo ayuda a la smart agro, sino que hay un efecto que hay que considerar, y es que en Andalucía no se está produciendo una despoblación en ciertas zonas como sí ocurre en otras regiones. Y es precisamente gracias a esto: a las comunicaciones. A que todo el mundo pueda acceder a la banda ancha.

El año pasado Andalucía superó a Cataluña en el liderazgo del sector agroalimentario. ¿La combinación de las tecnologías con este sector es uno de los mayores campos de futuro para esta Comunidad? Efectivamente. Teniendo en cuenta que el sector primario es tan potente en Andalucía y que su industria agroalimentaria ha crecido tanto, si le aplicamos las nuevas tecnologías esto provoca un aumento del rendimiento, una disminución del agua y un aumento de la calidad del producto. Andalucía puede presumir de la cantidad de espacios que tiene para la agroindustria, así como de la calidad de sus productos. Las nuevas tecnologías provocarán una mayor productividad, con menores costes. Será una revolución.

Varias de las empresas cooperativas agroalimentarias que han participado en la ADW hablaban de que el nuevo comercio electrónico, como Amazon, va cambiar el panorama en los próximos años. ¿Cómo? Va a cambiarlo todo. No solo en la calidad y en la cantidad, sino también en los sistemas de distribución. Esto entra dentro del terreno de la logística y la comercialización. Estos métodos de comercio acabarán eliminando las intermediaciones, o las intermediaciones no serán tan agresivas como están siéndolo hasta ahora, lo que nos dice que el consumidor final será el gran beneficiado de todo esto.

¿El comercio 'online' afectará a la economía andaluza en otros campos? Claro. La revolución que está suponiendo Internet, finalmente, es precisamente cómo se dan a conocer sus productos. La globalización afecta a la comercialización de los productos y servicios. Y eso va a cambiar nuestra forma de actuar, y también de vender y comprar en todos los sectores.

La Junta de Andalucía ha presentado hace poco su Estrategia Digital hasta el año 2020. ¿Cuál es la valoración que hacen desde Eticom? Eticom ha intervenido en la redacción y en el estudio de toda la estrategia que ha aprobado la Junta. Y Eticom tiene mucho que decir, evidentemente. También será una pieza importante al ser el vehículo que transmita toda esa estrategia al mundo de la empresa.

¿Cuáles son las ideas fundamentales de esta estrategia? El objetivo fundamental es hacer crecer las empresas que hay ahora mismo en Andalucía. En la región, el sector empresarial está muy atomizado. Hay muchas pymes, especialmente en nuestro sector, y debemos intentar crear grandes empresas. Hay dos maneras de hacerlo. Una de ella es a través de consorcios empresariales con muchas pymes. Y otra es atraer capital inversor a Andalucía, pues tenemos muchos atractivos. Las empresas inversoras también se sienten atraídas por la especialización. Y en Andalucía se están creando núcleos de especialización que vienen directamente de las universidades, escuelas, del talento y de las startups que se crean. Y esto está muy bien valorado por las grandes multinacionales, que buscan startups y talento por toda Europa. Ahora mismo, somos la cuarta Comunidad en facturación dentro del sector, por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco. Andalucía también es la tercera Comunidad en empresas TIC. En la comunidad andaluza hay 3.780 empresas, 28.000 empleados y una facturación de más de 7.000 millones de euros. Sin embargo, hay muchas pequeñas startups que aún no están computadas en el sector -no se explica por qué-, como una almeriense llamada NeuroDigital Technologies, creada por tres jóvenes, que fabrican guantes inteligentes con sensorización. Pues bien, Navantia Sistemas, que es afiliado nuestro y tienen a 350 ingenieros en telecomunicaciones trabajando en San Fernando (Cádiz), compraba ese tipo de guantes a los japoneses. Hasta que se han enterado que hay una empresa almeriense que los hace y ya se los adquieren a ellos. El gran problema de esto es que las startups tienen muy claro el concepto e idea a fabricar, pero no saben comunicarlo. No se dan a conocer.

¿Ese sería pues uno de los grandes retos, no? Dar a conocer a todas estas 'startups' andaluzas... Exacto. Ese es el gran reto de Eticom. Buscar canales de comunicación para dar a conocer este talento. Tenemos que hacerlos visibles. Y también conseguir que se reúnan, que se mezclen, que crezcan juntos...

¿Están pensando ya en futuras ediciones de ADW? ¿Tendrá el mismo formato? ¿Será en Sevilla o rotará? Ya estamos trabajando en la edición del año que viene y la idea es que rote por Andalucía. Ya estamos trabajando sobre nuevas ideas. No queremos repetirnos, sino reinventarnos cada año. El concepto es "El futuro es movimiento", como dijo Raúl Berdonés, fundador del Grupo Secuoya.

¿En qué momento se encuentra Eticom tras su gran remodelación del pasado y la salida de la anterior cúpula? Eticom cumple 20 años el próximo 2019. La ADW ha supuesto volver a prestigiar esta organización, y la ha relanzado, después de que la cúpula de la misma cambiase hace un año. El crecimiento de Eticom es evidente. En los últimos meses hemos crecido a nivel de asociados, y también en cuanto a importancia de estos asociados. Estamos en torno a los más de 300, y en los próximos meses superarems los 400 inscritos por el tirón de la ADW. Tenemos grandes afiliados como Navantia Sistemas, Orange España o Canon. Y uno de los retos es atraer a las microempresas. De hecho, el 75-80 por ciento de nuestros afiliados son pequeñas empresas. Por otra parte, estamos en el Comité Ejecutivo de Conetic -la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica-, y en el de Ametic, que es el punto de encuentro de las empresas y organizaciones que configuran el sector tecnológico y digital en España.

¿Cuáles son los principales objetivos o retos de Eticom a medio plazo? ADW está viva y va a seguir. Y ese va a ser el gran reto para el año que viene. Otro es el de aumentar los asociados. Y un tercero, que Eticom sirva de vehículo para las iniciativas de Red.es, es decir, de la Junta de Andalucía hacia nuestro empresariado. Otro tema importante es el de la formación. De hecho, nosotros vamos a lanzar una universidad corporativa, pues muchas de las profesiones del futuro aún no existen. Con másteres y certificaciones en consultoría SAP (Sistemas, Aplicaciones y Procesos). El SAP es el sistema de gestión más popular del mundo, es alemán. Hay que tener en cuenta que un certificado SAP puede llegar a costar 20.000 euros. Vamos a sacar también una formación específica para el desarrollo de aplicaciones móviles. Hemos detectado que hace falta incorporar al mercado profesionales que desarrollen apps.

¿El sector educativo español está preparando a nuestros jóvenes para esta revolución digital? Hay más talento que herramientas. No están preparadas las escuelas y tampoco las universidades. Ahora se está implementando la formación dual. Es decir, los ciclos formativos los terminarán las empresas. Serán ellas quienes impartan el último curso de los alumnos. Se trata de poder adecuar a los alumnos a sus métodos de trabajo. Y estos son acuerdos que tienen que tener el mundo empresarial con el mundo formativo.

Y en los niveles inferiores, ¿salen nuestros alumnos preparados? No salen preparados. En las escuelas tratan de hacerlo con medios propios, pero no son troncales. A lo más que llegan es a darles tabletas a los niños para que tengan comunicación directa con la escuela a distancia. El que no sean asignaturas troncales está provocando un gap o brecha tremenda en la formación.

