El temporal daña el turismo y la agricultura andaluza

Los dioses Poseidón y Neptuno, están más que hartos de que se ocupen sus tierras. Esto no es más que un recordatorio a los mortales, que lo que no es suyo, no se puede construir por mucho que estén registrados esos terrenos en papelitos y o en oficinas catastrales.



A eso, hay que sumar una alianza de estos dos dioses con el dios Eolo, que ha ejercido su fuerza y poderío para también recordar que los que mandas son ellos.



Recen a estos dioses y dejen de pasear maderas talladas con tanto boato, que no resuelven sus calamidades.



¡Esto no es de ustedes!, así que aténganse a las consecuencias, es la advertencia de estos dioses a la tropa de descerebrados que quieren ocupar nuestras posesiones.