Lorenzo Amor: "Andalucía debería ampliar la tarifa plana como Madrid"

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Foto: Fernando Ruso

Preside una organización que agrupa a casi 300 organizaciones territoriales y sectoriales con más de 450.000 autónomos afiliados y con sedes repartidas en las 17 comunidades autónomas. Un colectivo que vive un buen momento tras la entrada en vigor en enero de la nueva Ley, aprobada por unanimidad, que introduce mejoras sustanciales para los autónomos.

¿Qué balance hace de 2017? ¿Ha sido un buen año para los autónomos andaluces? El 2017 ha tenido más luces que sombras. Ha crecido el número de autónomos. Quizás ha crecido menos con respecto a 2016 y 2015. En esto ha tenido mucho que ver la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entraba en vigor en enero de 2018, y esto ha provocado un retardo en las altas. Y digo que ha tenido más luces porque ha contado con la aprobación por unanimidad de las Cortes Generales de esta Ley que venía a cubrir muchas reivindicaciones históricas. Pero en el lado contrario, podemos marcar que nueve comunidades autónomas han perdido autónomos en todo el país, y bueno, todavía hay muchas cosas que solucionar en este ámbito. La Ley ha sido y va a ser un impulso importante, pero es verdad que queda mucho. También hemos visto cómo cada vez más los autónomos sienten que la recuperación va llegando a sus negocios. Según los datos de nuestro barómetro, el 71,3 por ciento de los autónomos andaluces consideran que la recuperación económica es un hecho y que se reducirá el paro este año. De hecho, los autónomos andaluces confían más en el crecimiento económico en 2018 que en el resto de España, ya que más del 80 por ciento cree que su negocio se mantendrá o mejorará y uno de cada tres prevé crear empleo antes de diciembre. Más allá de las encuestas hay un dato muy objetivo: los autónomos han ingresado más IVA y ha crecido también el IRPF, lo que demuestra claramente una mayor actividad.

¿Qué datos tiene de Andalucía? En Andalucía el número de autónomos ha crecido en algo más de 5.000 durante 2017. En estos momentos tenemos 511.000 autónomos. Según las previsiones de ATA, la nueva Ley estatal supondrá este año en Andalucía 9.000 autónomos más y 13.000 empleos generados, en total 22.000 puestos, y que 20.000 empleos afloren de la economía sumergida en cuatro años.

¿Hay algún sector destacado? Un núcleo importante se sigue concentrando en hostelería, comercio y agricultura. Aquí estarían casi la mitad de los autónomos. Pero si es verdad que estamos viendo cómo el comercio pierde actividad. Pierde número de autónomos. También los pierden otros sectores tradicionales y estamos viendo cada vez más que ese freelance que ya estaba en EEUU hace años, que se concentra en actividades profesionales -sanidad, educación -, cada vez va ganando más fuerza.

¿Por qué tienen ustedes tanta confianza en la Ley que ha entrado en vigor este mes? Es que hay 1.800.000 autónomos que se van a beneficiar este año. No solamente elimina trabas, mejora la protección social, da seguridad jurídica en materias fiscales, ayuda al emprendimiento con el tema de la tarifa plana, baja la economía sumergida. Es decir, la Ley podrá gustar más o menos, pero llevo años diciendo que si un autónomo se ha dado de alta hoy, no tiene por qué pagar los días anteriores si no los ha trabajado. O si se da de baja, no tiene por qué pagar hasta final de mes. O sea, son cosas ilógicas. Y eso cuando entra en vigor es bueno. El hecho de que una mujer autónoma o un autónomo en caso de maternidad o paternidad no tengan que seguir pagando la cuota, pues ya es importante.

Hablando de paternidad, Ciudadanos reivindica la de esta Ley... Es cierto que Ciudadanos presentó esta Ley, pero también es cierto que tanto el Gobierno como el resto de los grupos parlamentarios tomaron de inmediato como bandera esta Ley y la mejoraron. Yo tengo que felicitar al ponente de la Ley, que es Sergio del Campo, de C's, y tengo que felicitar a la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, que coincidieron en base a acuerdos y negociaciones con organizaciones de autónomos, con ATA, codo con codo, que esta Ley saliera con unanimidad, de las pocas leyes que van a salir por unanimidad del Congreso de los Diputados.

¿Cómo puede Andalucía ayudar a los autónomos? Aquí hay una Ley de Emprendimiento que se está tramitando en el Parlamento Andaluz y debe ser una Ley con contenido. No puede ser una declaración de intenciones

Ustedes reclaman que las comunidades amplíen los 12 meses de tarifa plana que pone la Ley estatal, ¿no? Así es. Las bonificaciones de la tarifa plana duran doce meses. ¿Qué es lo que ha hecho Madrid, La Rioja, Murcia y otras comunidades que lo están implementando, como Castilla y León en 2019. Pues la comunidad autónoma le permite al autónomo seguir pagando los 50 euros y asume el resto. Esto significa que cada autónomo podría estar dos años de tarifa plana. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que aquellos jóvenes y aquellas personas que empiezan, y que facturan 600 euros y no pueden pagar 275 euros de cuota, los dos primeros años, que son los más difíciles, podrían estar dentro de la tarifa plana hasta que consoliden su actividad. Andalucía debería ampliar también esa tarifa plana.

CCOO en Andalucía ha pedido que se revise esa tarifa plana porque cree que es perjudicial para las arcas de la Seguridad Social... De la tarifa plana se oyen muchas críticas, pero déjeme que le explique una cosa: 1.300.000 beneficiados. De ellos, 450.000 vienen de la economía sumergida. El 57 por ciento de los beneficiarios de tarifa plana se mantienen en la actividad transcurridos cuatro años. En este momento, sin tarifa plana habría más economía sumergida y presuponer eso que dice, es presuponer demasiado. Yo soy partidario de fomentar la actividad y de dedicar recursos a la actividad. Otros a lo mejor lo que quieren es dedicar recursos públicos a la inactividad a través de rentas, etcétera.

¿Ha respondido la Junta a esa petición? Nosotros esperamos de ese acuerdo que tiene el PSOE con Ciudadanos en Andalucía que aquí haya un verdadero apoyo al emprendimiento y a los autónomos. En estos momentos, el Parlamento nacional ha legislado a favor de los autónomos más que lo que se está haciendo en el de Andalucía. Y el crecimiento de autónomos en esta región se está produciendo gracias a lo que se ha legislado en el Parlamento nacional en los últimos años. Si, además, el Parlamento de Andalucía legislara, sería mucho mejor. Un detalle: la Ley de Autónomos nacional dedica 165 millones de euros a los autónomos andaluces. Los presupuestos de la Junta para los autónomos en 2018 destinan 40 millones. Una cuarta parte. Yo no digo que haya una sensibilidad por parte de la Administración andaluza, pero hacen falta medidas concretas.

Recientemente hablaba en una conferencia de un "estancamiento" del Gobierno andaluz. ¿A qué se refería? Yo lo que quiero son medidas. Y la Ley de Emprendimiento que se quiere aprobar es una punta de lanza. Es una herramienta que deben utilizar para poner medidas para los autónomos. En estos momentos Madrid nos va sacando ventaja. Murcia nos saca ventaja. Galicia también nos saca ventaja. Y es verdad que aquí hay que legislar para ayudar al que empieza reduciendo cargas, reduciendo impuestos, facilitando el emprendimiento y dando una verdadera segunda oportunidad a aquellos autónomos que fracasen. En Andalucía hay muchas cosas por hacer. En Andalucía hay emprendedores, hay autónomos, pero en estos momentos no podemos vivir solo de lo que nos riegan de Madrid.

El futuro de las pensiones parece en el aire. ¿Que los autonómos coticen lo mínimo no es una forman de no creer en ese sistema? Es verdad que los autónomos pagan menos de media que los asalariados y cotizan menos de media que los asalariados. También es verdad que reciben menos pensión o prestación que los asalariados. Pero no olvidemos que en la mayoría de los casos todo sale del mismo bolsillo. Muchas veces el autónomo no puede cotizar más, porque tiene que pagar unas importantes cotizaciones de sus trabajadores. De todas formas, la mayoría de los autónomos desconoce que puede cotizar más. Cada día hay mayor conciencia, pero vamos ahora mismo a darnos de alta como autónomo y el funcionario de turno no nos dice qué podemos cotizar. Y en segundo lugar, el problema es que tú no te puede subir una base de cotización sin saber qué va a pasar mañana. Por eso, cambiar la base cuatro veces es bueno. Es verdad que los autónomos tienen que empezar a hacer un esfuerzo contributivo.

Uno de sus grandes caballos de batalla es la morosidad, que asfixia a los autónomos. ¿No hay capacidad de inspección? El problema es que no hay sanciones, y eso significa que no pagarte a ti en el tiempo que establece la Ley no tiene ningún tipo de consecuencia. Nada. Eso provoca que haya ayuntamientos que tarden tanto en pagar. Tú puedes irte a un proceso y reclamar intereses. Pero ningún autónomo se mete en procesos de este tipo que son largos y tediosos. Por eso hay una Ley a instancia de Ciudadanos donde se piden sanciones. Además, sanciones importantes para quien reiteradamente incumple los medios de pago. Eso está ahora viéndose en el Congreso de los Diputados y confío en que salga adelante.

Y su otra gran denuncia suelen ser las trabas burocráticas, ¿hay algún avance? Hay que seguir reduciéndolas. No puede ser que licencias de apertura tarden lo que tarden, que cuando un autónomo se dirige a la Administración transcurre el tiempo que transcurre en contestarle Mire usted, aquí hay que marcar un plazo. Igual que a los ciudadanos nos marcan un plazo y nos dan una serie de días para contestar, los procedimientos administrativos tienen que tener un plazo en el que la Administración debe contestar. Aquí la ley tiene que ser igual para todos. No puede ser que una licencia de apertura o un plan de actuación medioambiental tarden años y mientras tanto, el autónomo esperando. Noventa días debe ser el plazo máximo para tener una respuesta afirmativa o negativa. Pero eso hay que solucionarlo.

¿Sigue aumentando el número de falsos autónomos? En España hay los mismos falsos autónomos que había en 2007. Lo que pasa es que ha habido un trasvase de sectores. En aquel 2007 había 700.000 cotizantes en la construcción y hoy hay 500.000. En 2007 había 35.000 periodistas autónomos y ahora hay 55.000. Yo no voy a negar que haya falsos autónomos, pero sí es verdad que antes los había y ahora los hay. Ahora es que parece que esto está afectando a otro tipo de sectores, y en aquel momento como era la construcción mirábamos todos para otro lado. Claro, el falso autónomo es una forma encubierta de un trabajador asalariado, y la inspección de trabajo debe tener los mecanismos suficientes para combatir esto. Nosotros no estamos de acuerdo con esta figura. Vamos a defender el trabajo del autónomo económicamente dependiente. Que haberlos los hay. En España, según la EPA, hay 300.000 autónomos económicamente dependientes. Que trabajan predominantemente para una empresa. Es verdad que solo hay 10.000 registrados, ¿pero por qué hay ese número? Porque lo que se registra es un contrato. El día que lo que se registre sea el autónomo, cambiará. Y eso es lo importante. Hay que dar seguridad jurídica al trabajador económicamente dependiente para combatir el falso autónomo. ¿De qué forma? Aquel autónomo que trabaje para una empresa que recibe sus ingresos, tiene la obligación de registrarse en la Seguridad Social como trade e indicar para la empresa que trabaja. Y en esos momentos, la Seguridad Social tendrá mecanismos para saber dónde se está produciendo un fraude de ley. En estos momentos hay unos 100.000 falsos autónomos aproximadamente, 18.000 de ellos en Andalucía.

PUBLICIDAD