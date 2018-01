Lorenzo Amor: "Andalucía podría ampliar la tarifa plana a autónomos, como Madrid"

Lorenzo Amor, presidente de ATA. Imagen de Fernando Ruso

Lorenzo Amor preside la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una organización que agrupa a casi 300 organizaciones territoriales y sectoriales con más de 450.000 autónomos afiliados y con sedes repartidas en las 17 comunidades autónomas. Un colectivo que vive un buen momento tras la entrada en vigor en enero de la nueva Ley, aprobada por unanimidad, que introduce mejoras sustanciales para los autónomos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Andalucía

¿2017 ha sido un buen año para los autónomos andaluces?

Ha tenido más luces que sombras. En Andalucía ha crecido el número de autónomos en 5.010. Quizás ha crecido menos con respecto a 2016 y 2015. En esto ha tenido mu- cho que ver la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entraba en vigor en enero de 2018, y esto ha provocado un retardo en las altas. Y digo que ha tenido más luces porque ha contado con la aprobación por unanimidad de las Cortes Generales de esta Ley que venía a cubrir muchas reivindicaciones históricas. Pero, en el lado contrario, podemos marcar que nueve comunidades autónomas han perdido autónomos, y bueno, todavía hay muchas cosas que solucionar en este ámbito.

¿Qué previsión tiene para 2018?

En estos momentos tenemos 511.000 autónomos en Andalucía. Según las previsiones de ATA, la nueva Ley estatal supondrá este año en esta comunidad 9.000 autónomos más y 13.000 empleos generados, en total 22.000 puestos, y que 20.000 em- pleos afloren de la economía sumergida en cuatro años.

¿Por qué tienen ustedes tanta confianza en la nueva Ley?

Es que hay 1.800.000 autónomos españoles que se van a beneficiar de ella. No solamente elimina trabas, mejora la protección social, da seguridad jurídica en materias fiscales, ayuda al emprendimiento con el tema de la tarifa plana, baja la economía sumergida. Es decir, la Ley podrá gustar más o menos, pero llevo años diciendo que si un autónomo se ha dado de alta hoy, no tiene por qué pagar los días anteriores si no los ha trabajado. O si se da de baja, no tiene por qué pagar hasta final de mes. O sea, son cosas ilógicas. El hecho de que en caso de maternidad o paternidad no tengan que seguir pagando la cuota, pues ya es importante.

Hablando de paternidad, Ciudadanos reivindica la de esta Ley...

Es cierto que Ciudadanos presentó esta Ley, pero también es cierto que tanto el Gobierno como el resto de los grupos parlamentarios tomaron de inmediato como bandera esta Ley, la mejoraron y trabajaron para que saliera por unanimidad en el Congreso.

¿Cómo puede ahora Andalucía ayudar a los autónomos?

Aquí hay una Ley de Emprendimiento que está tramitando el Parlamento Andaluz y debe ser una Ley con contenido. No puede ser una declaración de intenciones

Ustedes reclaman que las comunidades amplíen ahora los 12 meses de tarifa plana de Ley estatal, ¿no?

Así es. Las bonificaciones de la tarifa plana duran 12 meses. ¿Qué es lo que han hecho Madrid, La Rioja, Murcia y otras comunidades que lo están implementando, como Castilla y León en 2019? Pues la comunidad le permite al autónomo seguir pagando los 50 euros y asume el resto. Esto significa que cada autónomo podría estar dos años de tarifa plana. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que aquellos jóvenes y aquellas personas que empiezan, y que facturan 600 euros y no pueden pagar 275 euros de cuota, los dos primeros años, que son los más difíciles, podrían estar dentro de la tarifa plana hasta que consoliden su actividad.

CCOO en Andalucía ha pedido que se revise esa tarifa plana, porque cree que es perjudicial para las arcas de la Seguridad Social...

De la tarifa plana se oyen muchas críticas, pero déjeme que le explique una cosa: 1.300.000 beneficiados. De ellos, 450.000 vienen de la economía sumergida. El 57 por ciento de los beneficiarios de tarifa plana se mantienen en la actividad transcurridos cuatro años.

¿Les ha respondido la Junta?

Nosotros esperamos de ese acuerdo que tiene el PSOE con Ciudadanos en Andalucía que aquí haya un verdadero apoyo al emprendimiento y a los autónomos. En estos mo- mentos, el crecimiento de autónomos en esta región se está produciendo gracias a lo que se ha legislado en el Parlamento nacional en los últimos años. Si, además, el Parlamento de Andalucía legislara, sería mucho mejor. Un detalle: la Ley de Autónomos nacional dedica 165 millones de euros a los autónomos andaluces. Los presupuestos de la Junta para los autónomos en 2018 destinan 40 millones. Una cuarta parte. Yo no digo que no haya una sensibilidad por parte de la Administración andaluza, pero hacen falta medidas concretas.

Uno de sus grandes caballos de batalla es la morosidad, que asfixia a los autónomos. ¿No hay capacidad de inspección?

El problema es que no hay sanciones, y eso significa que no pagar en el tiempo que establece la Ley no tiene ningún tipo de consecuencia. Nada. Eso provoca que haya ayuntamientos que tarden tanto en pagar. Tú puedes irte a un proceso y reclamar intereses.

¿Sigue aumentando el número de falsos autónomos?

En España hay los mismos falsos autónomos que había en 2007. Lo que pasa es que ha habido un trasvase de sectores. Por ejemplo, hay menos en la construcción, pero en 2007 había 35.000 periodistas autónomos y ahora hay 55.000... Claro, el falso autónomo es una forma encubierta de un trabajador asalariado, y la inspección de trabajo debe tener los mecanismos suficientes para combatir esto.

PUBLICIDAD