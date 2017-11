Román Clavero lleva su carpintería a las villas de lujo de los Emiratos Árabes

La empresa malagueña utiliza su oficina de Marbella como escaparate ante las grandes fortunas internacionales

Carpintería de Román Clavero en una villa de lujo. Foto: Román Clavero.

La capacidad de Marbella (Málaga) para atraer a las grandes fortunas de todo el mundo la convierte en un importante escaparate para las empresas de la zona, muchas compañías han sabido aprovechar este potencial para dar a conocer sus productos entre los clientes de alta gama internacionales.

Una de estas empresas es Román Clavero, una carpintería que nació en los años setenta en Casares un pequeño pueblo malagueño situado a unos 45 kilómetros de Marbella.

José Luis Román, el fundador de la compañía, supo aprovechar desde su reducido taller el desarrollo inmobiliario que comenzaba a implantarse en la Costa del Sol.

El boon inmobiliario de los 80 y posteriormente el de finales de los 90 y principios de los 2.000, con un potente crecimiento de la vivienda de alta gama, hicieron que el empresario se decantara por especializarse en productos personalizados para las grandes villas de lujo que comenzaban a construirse en la Costa del Sol y en Sotogrande en el municipio gaditano de San Roque.

Esta especialización en el sector del lujo ha permitido a la empresa multiplicar su tamaño, ahora además de la fábrica en Casares cuentan con tres sedes comerciales una en Puerto Banús (Marbella), otra en Madrid y la tercera en Barcelona.

Román Clavero ha conseguido también dar el salto internacional, al principio de su andadura el 90% del trabajo lo hacían en el ámbito local y ahora cuentan con numerosos proyectos en el extranjero. Marruecos, Dubai, El Congo o Nigeria, son algunos de los países a los que esta carpintería andaluza ha llevado sus productos, para colocarlos lujosas villas.

Según explica a elEconomista Andalucía Marcos Román, CEO de la empresa, el salto internacional lo dieron en plena crisis económica, cuando la construcción en la Costa del Sol atravesaba uno de sus peores momentos.

Román asegura que su empresa no necesita tener presencia fuera de España para realizar estos proyectos internacionales, porque la sede que tienen en Puerto Banús se ha convertido en un importante escaparate en el que las grandes fortunas conocen sus productos de primera mano.

Turismo de construcción

El empresario explica que en Marbella se da un fenómeno conocido como "turismo de construcción", en el que las personas de alto poder adquisitivo llegan para conocer el tipo de construcciones que se realiza en la zona y replicarlas en sus países de origen, llevándose tanto al personal técnico como los materiales necesarios.

Emiratos Árabes y África son los principales destinos internacionales de Román Clavero, ya que según comenta el CEO, son lugares que no cuentan con mano de obra cualificada ni con los materiales necesarios para dar respuesta a los clientes de alto poder adquisitivo. Entre los proyectos actuales destacan dos villas de lujo en Palm Islands, las conocidas islas artificiales de Dubai.

En cuanto África, Román segura que es un "mercado a explotar", porque hay muchos ricos que tras pasar por Marbella deciden construir en su país viviendas con esos mismos materiales que han conocido en Andalucía.

Este desarrollo internacional, sumado a la recuperación de la construcción en la Costa del Sol, ha provocado un crecimiento de un 20% en las ventas de la empresa en los dos últimos años, la facturación media se situaba entre los 5 y los 6 millones de euros y este año prevén alcanzar los 8.

Precisamente, la recuperación de la construcción en Andalucía es lo que ha comenzado a frenar el desarrollo internacional de la compañía. Según comenta Román, la Costa del Sol está atravesando un nuevo Boom inmobiliario que ha generado un notable aumento de trabajo en la empresa, lo que hace que no puedan dar respuesta a todos los proyectos internacionales.

"El mercado internacional nos ha funcionado muy bien años atrás, pero ahora no damos abasto aquí entonces no va a ser una prioridad, porque nuestra capacidad de producción está limitada. No obstante, sí que lo vamos a mantener porque sabemos que en un futuro lo tendremos que incrementar, porque creemos que este nivel de demanda que hay ahora en la zona no va a ser constante", señala.

Tras dar el salto internacional y recuperar el nivel de facturación que tenía antes de la crisis, la empresa se marca ahora dos retos fundamentales, lograr pasar la barrera de los 10 millones de euros de facturación y ser más eficiente energéticamente, para lo que ya han puesto en marcha una serie de estrategias.

Un desarrollo económico, que según el CEO de la compañía, también repercute en la economía local, ya que, solo la fábrica supone el 10% del empleo del municipio, que cuenta con unos 5.700 habitantes.

