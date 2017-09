La gaditana Muving arranca sus motos por toda España

Las motos de Muving se encienden mediante una aplicación en el teléfono móvil. Foto: Fernando Ruso

La empresa gaditana de motos eléctricas de alquiler se han instalado en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Zaragoza mientras ultiman ya su salida a Estados Unidos y Europa

Del 16 al 22 de septiembre se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad, con cientos de actos en numerosas ciudades españolas para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos en torno al uso del transporte público, en bicicleta y peatonal y a animar a las ciudades europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que inviertan en las nuevas infraestructuras necesarias para esto.

Entre las grandes novedades de este año se encuentra la expansión en varias de las capitales españolas de un novedoso sistema de alquiler de motos eléctricas que en apenas unos meses han conseguido una enorme aceptación entre los ciudadanos. Se trata de la empresa gaditana Muving, con sede en El Puerto de Santa María, que inició su servicio en la capital gaditana en el pasado mes de marzo con 30 motos eléctricas -15 ciclomotores y 15 motocicletas de 125 centímetros cúbicos- y desde entonces se ha establecido en Sevilla, Málaga, Madrid, Zaragoza y Barcelona, con una flota de más de 500 vehículos que prevé multiplicar por tres en menos de un año.

El funcionamiento, muy similar al de los coches eléctricos que ya se han puesto en marcha con gran éxito en Madrid o Barcelona, es muy sencillo. Para empezar hay que darse de alta en el servicio mediante la aplicación móvil, descargable en iOS y Android, o en la web www.muving.com y aportar los datos personales del usuario, una foto del Documento Nacional de Identidad y del documento de conducir, así como introducir datos bancarios para futuros cargos por el uso por minutos de los vehículos. "Estos datos se validan de manera individual en el mismo día", explica la portavoz de Muving, Bibiana Gago.

Sin puntos de recogida

Una vez validada la documentación se culmina con el proceso de alta, hay que iniciar sesión en la aplicación para encontrar fácilmente la moto Muving más cercana. Las motos pueden estar en cualquier punto de una calle, ya que no requiere unos puntos de recogida como los servicios de bicicletas. La propia aplicación posicionará en el mapa al usuario e indicará dónde están las motos disponibles más cercanas. Con la moto ya elegida, solo hay que reservarla pulsando el botón. La reserva durará 15 minutos, y una vez transcurridos, y si no se ha cogido, la moto quedará libre para otro usuario. Para cogerlas no es necesario tener llaves.

Al llegar al vehículo solo hay que pulsar en la app el botón de desbloquear, para culminar el proceso de reserva. Allí podrá acceder al baúl donde se encuentra un casco acompañado de varias protecciones higiénicas. Tras usar la moto el tiempo que necesite puede aparcarla donde desee, volver a dejar el casco en el baúl y simplemente pulsar en la aplicación el botón de fin del servicio. Será entonces cuando automáticamente se le cargarán en la tarjeta de crédito del usuario los minutos que haya circulado.

El coste es de 18 céntimos por minuto, cifra inferior a los 24 que cobran otras firmas que ya operan en España, concretamente en Madrid y Barcelona. Y no es la única novedad con respecto a otras compañías. El servicio está operativo las 24 horas del día -otras empresas lo prohíben por la madrugada- y además la velocidad máxima de las motos es de 80 kilómetros por hora, muy superior a los 45 km/h de sus competidoras. Esto es gracias a la potencia de las motos puestas en servicio para el alquiler. Se trata de motos eléctricas de la firma catalana Torrot, concretamente de su modelo Muvi, que da nombre a este nuevo servicio. Son motocicletas L3, el equivalente a 125 centímetros cúbicos, pero que funcionan sin combustibles contaminantes, lo que garantiza cero emisiones para preservar el medio ambiente, contribuir a frenar el cambio climático y mostrar a la ciudadanía las ventajas del uso de vehículos eléctricos.

A estas motos fabricadas en Gerona se le incorpora un cerebro inteligente para controlar el vehículo a través de la aplicación de usuario, pudiendo ver en todo momento su ubicación gracias a la geolocalización o su necesidad de recarga eléctrica. Actualmente, estas motos están funcionando con una autonomía de 60 kilómetros, cifra claramente suficiente para los trayectos que hasta la fecha contratan los usuarios, con desplazamientos en el interior de las ciudades que no suelen superar los 5 kilómetros.

En cualquier caso el usuario no tiene que preocuparse de nada, ya que las motos que aparezcan en la aplicación siempre estarán cargadas. Los vehículos funcionan con dos baterías, recargables y autónomas, de las cuales, una estará en uso y la otra va de reserva. Sus operarios las recargan constantemente según les avise el sistema, en concreto con la aplicación de gestión de flota que llevan.

Hasta la fecha, la evolución de la demanda en apenas unos meses ha sorprendido a sus propios responsables. En Madrid y Barcelona, donde comenzaron a operar en el mes de mayo con 135 motos van a pasar en unos meses a 450 vehículos en cada ciudad; mientras que en Sevilla o en Zaragoza, también recién puesto en marcha el servicio, Muving prevé incrementar su flota a 150 el próximo año.

La pasada semana, la empresa ha querido inaugurar también su servicio en El Puerto de Santa María, donde tiene su sede social. El plan de expansión no queda ahí. Además de aumentar el número de motos en las 8 ciudades en las que ya está presente, la firma prevé abrir antes de que finalice el año en otras dos: Valencia y Murcia. Y ya realiza prospecciones en otras capitales para salir fuera de España, concretamente a Estados Unidos y Europa.

Así, la firma confía en poder poner su servicio el próximo año en la ciudad norteamericana de Atlanta, así como en alguna capital europea que prefieren no desvelar hasta tener más avanzado el acuerdo.

El responsable de Marketing de Muving, Miguel Ángel Martínez, no oculta su satisfacción por los resultados que se están produciendo en este primer año de lanzamiento. "En un contexto marcado por el fin de la era del petróleo, con ciudades como Madrid que cierra determinados tramos urbanos al tráfico por contaminación atmosférica, Muving supone una revolución para la movilidad urbana al hacerla sostenible y eficiente", subraya.

