La sevillana Teknoservice, líder española en la fabricación de ordenadores

Instalaciones de Teknoservice en el PIBO de Sevilla. Foto: Fernando Ruso.

La firma sevillana con más de 25 años de experiencia factura 20 millones anuales y compite en todo el país con multinacionales como HP o Fufitsu en la fabricación y venta de sus equipos informáticos.

En el PIBO, el Polígono Industrial de Bollullos de la Mitación, a 20 kilómetros de Sevilla capital, se encuentran las instalaciones de una de las empresas más innovadoras aunque desconocida para el gran público de Andalucía.

La firma Teknoservice es actualmente la empresa 100 por cien española líder en fabricación de hardware en nuestro país. Esta compañía ocupa el tercer puesto en el ranking de fabricación de ordenadores y equipos periféricos en España, tras Investrónica, con sede en Madrid pero comprado por la francesa Lectra, y Fujitsu, con planta el malagueño polígono Guadalhorce, pero de capital nipón.

La historia de Teknoservice comenzó hace ya más de 25 años, en 1991, cuando un joven ingeniero industrial, Manuel Ibáñez Caballero, con 37 años decidió montar su propia empresa tras haber pasado por distintas firmas informáticas. Este emprendedor comenzó con otras dos personas más en un pequeño local en la calle Asunción que pronto trasladó a la calle Virgen de Fátima en el mismo barrio de Los Remedios.

En el año 2000 cambió a unas nuevas instalaciones de 600 metros cuadrados en la calle José María Moreno Galván, pero el crecimiento de la empresa hizo que en unos años también se les quedaran pequeñas. Fue entonces cuando decidió dar el salto e invirtió 3 millones de euros en abrir una nueva factoría de 2.500 metros cuadrados en el polígono PIBO de Bollullos que inauguró en 2008.

En estos 10 años allí ha tenido que ir ampliando sus instalaciones con la compra de nuevas naves y actualmente ocupa 3.500 metros cuadrados y tiene capacidad productiva para unos 200.000 ordenadores y servidores al año. Según explica el director de Desarrollo de Teknoservice, Miguel Magdalena, "todo este crecimiento se ha realizado a pulmón, sin financiación externa de ningún banco ni subvenciones públicas, y eso ha sido posible gracias a la reinversión continua de los beneficios de la empresa".

Lo que sí ha contado es con su buen hacer y su calidad, que ha convencido especialmente a las administraciones públicas españolas, que suponen el 98 por ciento de los clientes de esta empresa que no vende sus productos directamente al público.

Los ordenadores de su marca TTL Professional están presentes actualmente en 8 ministerios del Gobierno de España, en las Administraciones públicas de todas las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, en 25 diputaciones provinciales, en 25 universidades y en más de 2.000 ayuntamientos.

Una de las claves de su éxito es también su servicio de renting tecnológico que han desarrollado. En estos momentos tienen alquilados más de 25.000 ordenadores, lo que supone un gran patrimonio, que dan a sus clientes sin intermediarios, con su propio capital, adaptándose a las necesidades del contratante. Eso ha supuesto un alivio para muchas administraciones públicas en los años de crisis, ante su imposibilidad de comprar nuevos aparatos.

Curiosamente, la saneadas cuentas de Teknoservice le han permitido sobrevivir en un sector en el que otros competidores han caído precisamente debido a una Administración pública que paga tarde y mal. Para afrontar todo este trabajo la empresa cuenta con hasta 150 empleados en los picos de producción, aunque una buena parte de ellos se encuentran en las propias empresas contratantes como servicio de outsourcing para ayudar a su instalación y mantenimiento de equipos.

Sin embargo, el verdadero corazón de la empresa está compuesto por su departamento de I+D+i, donde trabajan unas 15 personas que no sólo crean nuevos productos sino que actualizan constantemente los anteriores, algo obligado en un sector en constante evolución en el que es fácil quedar desactualizado cuando no directamente obsoleto. Por contra, Teknoservice no ha parado de innovar y conseguir reconocimientos y certificados, entre ellos, el que obtuvo en 2013 como proveedor homologado de microinformática para el CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear), consiguiendo entrar en el proyecto de supercomputación de los Centros de Datos de Meyrin (Suiza) y de Budapest (Hungría).

Sin embargo, a los responsables de la empresa no le obsesiona la internacionalización ("nos queda mucho que hacer en España", señalan) sino la calidad y la innovación permanente. Ya han desarrollado un sistema operativo propio, denominado TTL OS, un virtualizador de escritorio (TTL VD) o un sistema de grabación de imagen y sonido en 180 grados (TTL Panoramika), entro otros avances. Con ellos, la firma creada hace 25 años compite de tú a tú con gigantes como Hewlett Packard en toda España, a pesar de ser una de las empresas más desconocidas para el gran público en Andalucía.

