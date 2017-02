Foro Transfiere cierra su sexta edición con más de 4.000 participantes

El Rey Felipe VI durante su visita al Foro Transfiere







Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha despedido su sexta edición con más de 4.000 participantes. Durante este pasado miércoles y este jueves el evento ha celebrado una convocatoria "histórica" al contar en la jornada la inauguración con la visita del rey Felipe VI.

Durante el foro han tenido lugar más de 5.000 reuniones. Destaca también el incremento de un 60 por ciento en el número de grupos de investigación, con un total de 275, según han informado en un comunicado desde la organización.

Asimismo, más de 4.000 profesionales procedentes de alrededor de 1.500 entidades públicas y privadas han participado en esta edición. A lo largo de estados dos jornadas --15 y 16 de febrero--, el networking ha sido el eje central del evento, al llevarse a cabo más de 5.000 reuniones de trabajo entre representantes del ámbito empresarial, académico y científico-investigador.

El rey Felipe VI, presidente de honor del comité organizador de Transfiere, presidió el acto inaugural de una edición en la que han estado presentes, además, 2.300 proyectos tecnológicos, medio centenar de universidades, 39 plataformas tecnológicas y más de 170 ponentes.

En el apartado internacional, el país invitado ha sido Portugal, si bien han estado representados Argentina, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Ghana, Hungría, Irán, Marruecos, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Senegal y Suiza.

De forma paralela al foro, organizaciones sectoriales vinculadas a la transferencia de conocimiento y al I+D+i han celebrado más de una veintena de jornadas técnicas, asambleas y encuentros. Junto a ello, en la jornada previa a la inauguración tuvo lugar la entrega del II Premio de Periodismo 'Foro Transfiere', como reconocimiento a la divulgación periodística de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Modelos de contratos de transferencia de tecnología, fiscalidad, innovación abierta e indicadores de innovación, caso de las publicaciones y patentes, han sido las temáticas abordadas en los paneles del Foro Internacional de la Innovación.

Asimismo, en el espacio dedicado a la presentación de casos de éxito, se han dado a conocer oportunidades de colaboración con Parques Portugueses, las grandes instalaciones científicas internacionales -International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), de Braga (Portugal) y Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), localizada en Ginebra (Suiza)-, casos de éxito de empresas andaluzas en I+D+i y los proyectos más destacados de los Centros Tecnológicos Fedit.

Además, una delegación de Hungría ha presentado la Fuente de Pulso de Luz de Attosecondos (ALPS), la primera infraestructura europea de investigación distribuida dedicada a las ciencias láser, y se han abordado en una mesa redonda los instrumentos que fomentan la cooperación empresarial y académica entre España y Argentina.

Como broche a este espacio, se han presentado el manual de buenas prácticas europeas de apoyo a las pymes, elaborado por varios agentes de innovación en el marco del proyecto InBusiness Growth, H2020.

El espacio Elevator Pitch, patrocinado por Telefónica y dedicado al emprendimiento innovador, ha albergado la presentación de una selección de participantes en el programa European Coworkings de la Escuela de Organización Industrial (EOI). A través de esta iniciativa, los participantes han recibido mentorización y apoyo gratuito en 17 centros de innovación o emprendimiento de trece países de la Unión Europea para desarrollar proyectos de negocio de orientación internacional.

Internalia Group, la Cámara para Cooperación Hispano China, la empresa municipal EMASA y Telefónica -Smart Agro han sido las siguientes entidades en exponer sus iniciativas y aplicaciones. Como cierre, han explicado sus modelos de negocio varios emprendedores que han llevado a cabo proyectos en el marco de la Universidad de Málaga, en el edificio The Green Ray.

Foro Transfiere está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Economía y Conocimiento y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El patrocinador principal del foro es la Agencia Andaluza del Conocimiento, organismo dependiente de la Junta de Andalucía. Asimismo, cuenta con Santander, Telefónica y Universidad de Málaga como golden partners y con la Escuela de Organización Industrial (EOI), Diputación Provincial de Málaga, las empresas municipales Limasa y Emasa y el State Committee on Science and Technology of the Republic of Belarus como silver partners.

Actúan como promotores la Asociación de Parques Científicos Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Cotec- Fundación para la Innovación Tecnológica, CRUE Universidades Españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fundación General CSIC, Corporación Tecnológica de Andalucía y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

