El PP teme una trampa de Díaz con la jornada de 35 horas para los funcionarios

Ja,ja los funcionarios le están chuleando al gobierno y a los jueces, están la mayoría de administraciones con "déficit" y aun siguen insistiendo, no sé si no lo sabían pero no es nuevo de que han tenido momentos en que si no iban bien las cosas les tocaba recortes. No ha mejorado la situación como para recuperar, en la privada en momentos malos hay recortes, despidos, reducción de condiciones......Lo cachondo es que piden unos horarios pero no recorte de sueldo, menos horas mismo dinero, en Alemania trabajan 41 horas y aquí chuleamos lo que se quiera.