Evovelo sacará al mercado los primeros vehículos solares de España esta primavera

Evovelo, una cooperativa malagueña que trabaja en el campo de lo que se conoce como Economía Social, va a sacar al mercado esta primavera Mö, el primer vehículo solar cubierto del mundo especialmente pensado para que las personas se desplacen generando el mínimo impacto ambiental para el planeta.

Mö es un vehículo eléctrico, relativamente sencillo, está construido con materiales sostenibles y funciona con enegería solar que capta a través de unas placas solares que lleva incorporadas en la parte superior.

Pero como todos los días no sale el sol, este dispositivo también permite cargar su batería a través del pedaleo o directamente conectándola a la red eléctrica convencional. El tiempo de carga varía en función de la modalidad, si se enchufa a la red eléctrica en una hora alcanza el 90 por ciento a través de la energía solar tarda unos tres días en estar completa.

Según comenta a "el Economista Andalucía" el director técnico de Evovelo, Gonzalo Pérez Chomón, las principales ventajas de este vehículo con respecto a los coches convencionales además del casi nulo impacto ambiental son "el bajo precio y la comodidad". "Es un vehículo que te montas y anda sin necesidad de ir a la gasolinera", comenta.

En contraposición, los inconvenientes o hándicap de Mö son la autonomía y la velocidad, pues aunque su motor permite alcanzar los 50 kilómetros por hora, por sus características no podrá pasar de 25.

Mö está catalogado como un vehículo ligero equivalente a una bicicleta eléctrica, por lo que no necesita carné de conducir, está exento de pagar impuestos y su conductor no está obligado a contratar ningún tipo de seguro.

"Son los únicos vehículos solares del mundo que están a punto de llegar al mercado", asegura Pérez, explicando que aunque hay universidades que tienen vehículos solares, éstos nunca habían llegado a estar a la venta.

A pesar de su reducido tamaño (140 centímetros de ancho, 200 de largo y 130 de alto), este vehículo tiene capacidad para dos personas y cuenta con un hueco en el que se pueden colocar pequeñas maletas o incluso dos sillas de bebés.

Este particular vehículo se presentó por primera vez en la Cumbre del Clima de París el año pasado, donde tuvo bastante éxito. Ahora se está fabricando el prototipo de producción y las primeras unidades, que ya están reservadas, saldrán al mercado en mayo, y las finales estarán a la venta en septiembre.

Según indica el directivo de la cooperativa, ya tienen reservados unos 100 vehículos. El dispositivo cuesta 4.900 euros y para poder adquirirlo hay que hacer una reserva previa en la página web www.evovelo.com.

"Esperamos que la demanda sea bastante alta porque nos hemos enfocado en todos los mercados internacionales, esperamos tener buenos resultado en España y en el resto de Europa", comenta.

Actualmente la cooperativa está buscando un fabricante que haga realidad la salida al mercado del primer vehículo solar de este tipo de todo el mundo y aunque aún no tienen nada cerrado ya han realizado contactos en Cataluña y el País Vasco y esperan contactar también con fábricas en Andalucía, para que Mö lleve sello andaluz completo.

El target del mercado al que va destinado este producto son personas que recorran al día unos 25 kilómetros y que estén preocupadas por el impacto ambiental que generan en el planeta la cantidad de vehículos convencionales que usamos cada día para desplazarnos.

Un vehículo que puede montar el propio cliente

Una de las características más singulares de este vehículo "ultra-eficiente" es que ofrece la posibilidad de montaje personal sencillo, es decir, siguiendo la tendencia cada vez más implantada del DIY, Do It Your Self o hazlo tu mismo, la empresa proporciona al cliente el dispositivo dividido en piezas y un libro de instrucciones para que sea éste el que conluya el montaje en sencillos pasos. Aunque a priori pueda parecer complicado, desde Evovelo aseguran que no hace falta tener conocimientos previos ni habilidades especiales para montar un Mö.

