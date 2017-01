Los sindicatos denuncian la "precariedad" de las camareras de piso en los hoteles andaluces

Una camarera de piso trabajando en un hotel en Málaga. Foto: Alex Zea

Andalucía ha cerrado 2016 con datos turísticos históricos, los conflictos en los países que tradicionalmente eran competencia de la región han generado un notable crecimiento en el número de viajeros y 2017 ha comenzado también con muy buenas previsiones, sin embargo a ojos de los sindicatos esas cifras tan positivas no se extrapolan al empleo, que continúa estando marcado por "la temporalidad y la precariedad".

En la época de bonanza en la que vive el sector, cuando los hoteles deben lucir su mejor cara, el personal encargado de realizar esta tarea, las camareras de piso, parece estar sufriendo las peores condiciones. Los sindicatos denuncian jornadas laborales muy extensas que no se corresponden con los ínfimos salarios que perciben estas trabajadoras.

En Andalucía hay actualmente unas 15.000 camareras de piso, de las cuales el 99,5% son mujeres, suponen el departamento más grande de los hoteles en lo que se refiere al número de trabajadores y aglutinan el 30% de las plantillas de los establecimientos hoteleros.

Además de esto, son las encargadas de mantener en perfecto estado las habitaciones que disfrutan los turistas, por estos motivos los sindicatos han luchado durante años por unas condiciones laborales "dignas".

Según explica a "el Economista Andalucía" Gonzalo Fuentes, secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de CCOO, la situación actual de "precariedad" en la que se encuentra este sector se debe a que la reforma laboral aprobada por el gobierno central hace cuatro años permite a las empresas que sus convenios prevalezcan sobre los convenios sectoriales. Esto a su juicio, ha favorecido que se creen "convenios ilegales que no respetan los derechos de las trabajadoras" y además favorece la aparición de las subcontrataciones.

En palabras de Fuentes, esta situación ha provocado una reducción del salario de las camareras de piso que ronda el 40 por ciento que se unen a la pérdida de los derechos sociales.

"Están despidiendo a las trabajadoras que llevan muchos años y están subcontratando el servicio lo que las deja en absoluta indefensión", denuncia Fuentes haciendo hincapié en que para las empresas el coste de una camarera de piso subcontratada es la mitad que el de una que se contrata directamente.

Los buenos resultados turísticos han generado un aumento de precios en Andalucía que ronda el 12 por ciento, pero sin embargo, esto tampoco parece repercutir en los trabajadores del sector.

"Los buenos datos no datos no se reflejan en el empleo porque los empresarios buscan los beneficios a corto plazo y la reforma laboral les ha dado vida para que hagan todas estas barbaridades", asegura el representante sindical.

Desde CCOO denuncian que a pesar de que las camareras de piso reciben el Salario Mínimo Interprofesional, las empresas hacen una "trampa", aseguran que solo las dan de alta media jornada, por lo tanto el sueldo se reduce a unos 350 euros y si quieren ganar más dinero deben hacer habitaciones extra, un trabajo por el que reciben dos euros por estancia.

"En el mejor año de la historia de Andalucía de bonanza turística hay un colectivo pobre, producto de no tener un control sindical", asevera Fuentes, poniendo de manifiesto que toda esta situación afecta directamente a la calidad del servicio final, porque "si las empleadas no tienen buenas condiciones eso afecta a como realizan el trabajo".

No obstante, desde el sindicato quieren dejar claro que esta situación no se da en todos los hoteles andaluces, si no que se e da principalmente en hoteles nuevos y en capitales como Málaga, Sevilla y Granada. "Hay otros hoteles en los que estas trabajadoras aunque no tienen un trabajo digno si tienen un empleo decente". Subraya el sindicalista.

Josefa Lupiañez es camarera de piso desde hace 38 años y aunque dice que sus condiciones son "mínimamente decente" porque su empresa respeta el convenio sectorial, confiesa que tanto ella como sus compañeras están "asustadas" porque "la situación terrible que viven muchas camareras de piso es una tendencia que se está imponiendo".

"Yo llevo 38 años en este trabajo, pero estoy segura de que si nos imponen las condiciones que se están extendiendo ahora no llegaría ni a 5 años, porque eso es un maltrato descarado a las camareras de piso", advierte Lupiañez, en declaraciones a "el Economista Andalucía".

A su juicio la situación de las camareras de piso es notablemente peor en los hoteles que no cuentan con un sindicato. "O creamos los sindicatos en los sitios en las que están explotando o van a seguir así, los sindicatos son nuestra salvación, porque los somos las mujeres organizadas, si no nos organizamos no podremos defendernos", indica.

Revertir la reforma laboral

Tanto CCOO como UGT están realizando movilizaciones por toda Andalucía con el objetivo de conseguir mejoras en las situación laboral de las camareras de piso, unas situación para la que en palabras de Goznalo Fuentes, es necesario ?revertir? la reforma laboral para que prime el convenio sectorial por encima del convenio de empresa. "Hace falta mayor empuje de todas las administraciones ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno para que esto sea un trabajo decente y digno", advierte.

