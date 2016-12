Genera Games da el salto para competir a nivel mundial

Enrique Tapias, CEO de Genera Games. Foto: Fernando Ruso

La firma sevillana, con sedes en Estados Unidos y Rumanía, factura más de 20 millones. Presenta un videojuego propio con el que pretende competir con los más grandes

Genera Games, responsable de su diseño y comercialización, es la primera empresa española desarrolladora de juegos para móviles por volumen de descargas en nuestro país y la segunda por facturación. Con sedes en Sevilla, Rumanía y Los Ángeles, ocupa el puesto 74 del mundo. Sin duda, se encuentra en el Top 100 de desarrolladores informáticos más importantes del planeta. Esta startup sevillana nacida en 2003 y que ya ha ido más allá de este concepto, al convertirse en todo un referente global del mobilegaming, cuenta con una plantilla de 170 trabajadores directos, más otros 50 indirectos. Su nueva sede en California se ha abierto con el propósito de iniciar un contacto más directo con Google y Apple, que controlan las dos grandes plataformas de descarga y comercialización de juegos para móviles, y con los grandes estudios de desarrollo cinematográfico y tecnológico: Disney, Warner Bros y Paramount. La facturación de estos sevillanos fue nada más y nada menos que de 20 millones de euros en 2015. Y todo apunta a que esa cifra crecerá al cerrar el presente ejercicio.

Se estima que en España existen unos 191.000 desarrolladores de aplicaciones para móvil o apps. Nuestro país es la nación líder en Europa en penetración de smartphones, lo que tiene una incidencia directa sobre el volumen de descargas de videojuegos móviles. Así pues, según datos de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), los videojuegos móviles suponen la tercera plataforma más utilizada por los gamers, representando el 52,2 por ciento de los jugadores, seguida por las tabletas, que acaparan el 34,9 por ciento de los gustos de juego. Según el sector, el mobile game mueve 250 millones de euros solo en España. Y aunque tradicionalmente los principales polos de innovación en torno a los videojuegos para móviles estaban localizados en Barcelona y Madrid, en los últimos tiempos, gracias a la labor de compañías como Genera Games, esta actividad se está extendiendo hacia otros focos de interés como Sevilla.

Así, multinacionales del entretenimiento como Mattel, Hasbro, Disney, CBS, Dreamworks o Lucas Arts no han dudado en contratar los servicios de esta empresa sevillana. Entre sus proyectos más emblemáticos caben destacar Frozen Free Fall, un juego de dinámica parecida al Candy Crush, pero centrado en el personaje de Disney y que a fecha de noviembre de 2016 ya había superado los 200 millones de descargas. O Star Trek: Wrath of James, que fue lanzado en 2015 y con el que se espera superar antes de que finalice el año las 800.000 descargas. Asimismo, en los próximos meses Genera Games espera entregar a Mattel un juego inspirado en su famosa muñeca Barbie.

Pero sin duda, el salto cualitativo se espera dar con el juego Gladiator Heroes, no sólo por la ambición de su concepto, sino también porque supone, por primera vez, la comercialización de un juego con marca propia de Genera Games. Este nuevo y apasionante videojuego, que ha llevado casi tres años de trabajo, combina dinámicas de estrategia, gestión y combate al recrear pugnas entre diferentes escuelas de gladiadores. De este modo, se trata de un juego muy ambicioso creado para competir con los grandes del género como Clash of Clans. Será de carácter gratuito, y tendrá el objetivo de captar 50 ó 100 millones de jugadores para ser rentable. Esto representa un hito no sólo para la propia empresa, sino también para el sector de los desarrolladores de juegos para móviles en España. Y es que estamos hablando de que es la primera vez que una empresa netamente española comercializa y lanza con marca propia un juego a nivel nacional e internacional.

La idea original del negocio se concibió dentro la cabeza de José Miguel Catalán, un joven empresario y fundador de otras firmas como PlayTales o Bravo Games. Más tarde se uniría al proyecto Enrique Tapias como director general y socio. Los mobile games de Genera se juegan hoy en los cinco continentes, y su actividad ha merecido reconocimientos como el del Mobile World Congress 2012 o el del Ministerio de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia de Promoción Comercial Extenda de Andalucía, que en 2014 le concedió el Premio Alas de Ecommerce. ?Estamos bien posicionados a nivel europeo, pero queremos llegar con fuerza a EEUU y el mundo anglosajón?, ha explicado Tapias en la presentación en Sevilla de Gladiator Heroes. Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha llamado a ?visualizar? este tipo de iniciativas de innovación, apelando a la ?autoestima?, porque la ciudad hispalense y Andalucía pueden ser un ?territorio de innovación tecnológica?.

Según El Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2016, un informe elaborado por la Asociación Española de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), destaca el crecimiento a nivel mundial de la facturación de la industria del videojuego español y lo cifra en 510,7 millones de euros en total -un 24 por ciento más que en el ejercicio anterior-. El 84 por ciento de la facturación se reparte en igual medida entre la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y les sigue Andalucía, que representa un 8 por ciento del total de la facturación nacional. Por otra parte, este estudio también destaca una característica relevante del empleo generado por el sector de videojuegos: su elevada tasa de estabilidad, dado que casi el 60 por ciento de los contratos tiene carácter indefinido.

En España, los videojuegos móviles se han convertido en la tercera plataforma más utilizada por los gamers -se estima que este tipo de videojuegos son la opción preferida de 6 millones de jugadores-. Desde la Asociación Española del Videojuego (Aevi) se asegura que ?el 40 por ciento de la población declara ser usuario de videojuegos, jugando de media unas 6,2 horas semanales?.

Según los datos de Newzoo -importante consultora en la estadística del videojuego-, la cifra de negocio global del mobile game supuso en 2015 27.520 millones de euros y, para 2018, se prevé que alcance los 36.700 millones. Un negocio lo suficientemente rentable como para despertar el interés profesional de millones de jóvenes en todo el mundo. Cosa que está sucediendo.

En cuanto a las tendencias del futuro más inmediato, si hay una tecnología a la que el desarrollo español de videojuegos, en general, ha puesto en el punto de mira, esa es la realidad virtual. De hecho, el 30 por ciento de las empresas está inmersa ahora mismo en este tipo de desarrollos y dos tercios de las compañías españolas quieren hacerlo a corto o medio plazo.

