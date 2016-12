Matías Villarroel: "Los ayuntamientos de la Costa del Sol se han vuelto más profesionales a la hora de otorgar licencias?

Matías Villarroel, director general en España de Round Hill Capital. Foto El economista

Matías Villaroel es el director general en España de Round Hill Capital, líder en inversión inmobiliaria a nivel internacional, que va a invertir 250 millones de euros en la promoción inmobiliaria de lujo Palo Alto, un proyecto que se construirá de la mano del estudio de arquitectos Villarroel Torrico, fundado por su padre Melvin Villaroel y que ahora gestionan sus hermanos. Es la primera inversión del grupo en España y alberga la construcción de unas 70 viviendas de lujo en una parcela de 50 hectáreas en el municipio malagueño Ojén, situado muy cerca de Marbella.

Palo Alto es la primera inversión de Round Hill Capital en España ¿Por qué nos os habíais decidido invertir hasta ahora?

Porque Round Hill cuando se mete en un proyecto lo hace a largo plazo, no es un fondo que apueste como si de un casino se tratara, nosotros cuando creemos en algo apostamos a largo plazo. Llevábamos un año analizando más de cien proyectos por toda España y especialmente en la Costa del Sol. Cuando queremos invertir mandamos gente a estudiar la zona y cuando nos metemos en un proyecto articulamos toda la maquinaría para crear un producto de excelencia. Por ejemplo, hace un años llegamos a la República Chera y ya somos los propietarios de viviendas más importantes del país con más de 45.000 viviendas

¿Qué habéis encontrado en la Costa del Sol que no osofrecían en otras zonas de Epaña?

La Costa del Sol cuenta con unas infraestructuras envidiables, tiene un aeropuerto preparado para recibir a 20 millones de pasajeros y solo llegan unos 15 millones. Ningún otro destino de los que hemos analizado tiene losequipamientos que hemos encontrado aquí ni la capacidad de crecer tanto. Lo hemos visto este verano cuando se ha registrado unos datos históricos y los hoteles estaban lal cien por ciende ocupación.

¿Por qué os habéis decantado por Ojén para ubircar Palo Alto en lugar de apostar por Marbella?

En primer lugar, porque las distancias son tan cortas que para mi Ojén también es parte de Marbella; y por otro lado, porque en Marbella no hay 500.000 metros disponibles y nosotros lo que queremos vender en esta urbanización es ?lifestyle? y para ese tipo de productos necesitamos muchísimo espacio. El tercer punto por el que nos decantamos por Ojén es

porque el mercado al que nos dirigimos, que es especialmente el nórdico, no quiere estar en priemera línea de playa, sino que, quiere vivir en plena naturaleza, con Palo Alto tendrán eso y además con vistas al mar

¿Qué os parece la situación actual que está vviendo Marbella tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)?

Es una pena porque Marbella siempre ha sido la punta de lanza en el sector de la construcción pienso que deberían hacer algo para solucionarlo y confiamos en que proto esté resulelto este asunto. Estos problemas no son culpa del Ayuntamiento, ellos dentro de sus capacidades hacen lo que pueden para tratar ed paliar la situación. Este asunto ha sido una bomba atómica.

¿Creéis que esta situación está beneficiando a los municipios de alrededor a los que están llegando proyectos que no se pueden construir en Marbella actualmente?

Pues si y no, porque por un lado benefica a algunos pueblos a los que se dirigen los inversores que no obtienen en Marbella la licencia que necesitan para llevar a cabo sus proyectos y allí la encuentran con más facilidad, pero también tiene un efecto contraproducente, ya que, el hecho de que Marbella no esté funcionando debidamente afecta a toda la zona. Es una alegría amarga para estos pueblos.

¿Ponen muchas trabas los Ayuntamientos andaluces y especialmente de la Costa del Sol a la hora de condecer licencias y persmisos para proyectos de la talla de Palo Alto?

En este caso el comportamiento del Ayuntamiento de Ojén ha sido excepcional porque para un proyecto de 250 millones de euros y 60 viviendas nos concedió la licencia en un mes. En otros municipios pues depende del Ayunamiento, algunos funcionan mejor que otros en estas cuesiones. Por ejemplo, Estepona trabaja muy bien en este sentido, incluso el alcalde, José María García Urbano, ha venido a nunestras oficinas a interesarse por proyectos y eso es bueno para el municipio. En pueblos como Fuengirola y Benahavís el tema de la otorgación de licencias también funciona muy bien.

¿Cómo ha cambiado en los últimos años el funcionamiento de los ayuntamientos de la Costa del Sol a la hora de otorgar licencias pata proyectos urbanísticos?

Pues yo creo que los ayuntamientos se han vuelto más profesionales, el cambio que se está produciendo es bueno porque antes había mucha zona gris y está situación se está europeizando. En el norte de Europa las leyes son muy claras y los técnicos son muy rigurosos por lo que hay pocas zonas grises. Antes era más fácil conseguir licencias pero la situación ha cambiado para mejor.

¿Como véis desde Roun Hill el sector e la construcción y la vivienda en Andalucía actualmente?

La cosntrucción y el turismo son el motor de Andalucía, tras 8 años de parálisis la construcción se está volviendo a reactivar. Cada vez que hay una recesión el próximo ciclo los distintos sectores de la ecomomía se reinventan se da un salto evolutivo. Yo creo que el sector de la construcción en Andalucía y especialmente en la Costa va a experimentar un importante crecimiento en unos 9 o diez años.

¿Cómo véis España y Andalucía , en concreto, como captadoras de inversiones?

España tiene un potencial ilimitado para captar inveriones potenciado especialmente por infraestructuras de comunicación como el AVE y los numeroros aeropuertos. Andalucía también cuenta con importantes atractivos capaces de atraer a importantes inversores.

¿Qué proyectos tiene pensado Round Hill Capital llevar a cabo en España a corto medio plazo?

En Round Hill además de las inversiones inmobiliarias tenemos otras divisiones como residencias para estudiantes y para la tercera edad, viviendas en alquiler y venta de edificios completos en grandes ciudades yo creo que este tipo de productos van a estar muy acticos en España y en Andalucía, en especial, en los próximos años.

PUBLICIDAD