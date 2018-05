Renta fija corporativa euro: el gestor debe ser flexible en emisiones, duraciones y pescar valoraciones atractivas

Muchos pueden pensar que la renta fija se ha convertido en el "patito feo" de los activos en los últimos años. Desde hace meses los expertos alertan de altos riesgos y de muy bajas rentabilidades de sus activos, pero la realidad es que aún hay valor. La clave es ser flexible y aprovechar la volatilidad que ha irrumpido en los mercados.

En renta fija corporativa euro aún hay valor. La duración de las emisiones no es una amenaza porque aún no se esperan subidas de tipos de interés por parte del BCE. Draghi será, como hasta ahora, muy prudente en sus actuaciones y mensajes, y los datos de crecimiento e inflación no anticipan subidas durante este año y quizás tampoco el próximo 2019.

Es importante ser flexible con las duraciones de los activos y también aprovechar las caídas del mercado. En las últimas semanas la yield se ha ido al 2%, lo que permite que el gestor "cargue el tanque de gasolina" para el fututro.

Vontobel Fund-EUR Corporate Bond, Mid Yield es renta fija corporativa euro. La gestión es muy flexible y el gestor muy selectivo: no tiene en cartera sólo grado de inversión. En las últimas semanas ha reducido su posición en BB al 17% y ha protegido la cartera con deuda de gobiernos periféricos. El gestor en 2008, el año más complicado de para la renta fija. fue capaz de dar rentabilidad positiva gracias a la flexibilidad en la gestión de los bonos.

Vontobel Fund-EUR Corporate Bond, Mild Yield está en un -0,4% en el año; en 2017 consiguió una rentabilidad del 4% con una volatilidad del 3%.

Vontobel AM tiene un patrimonio bajo gestión de 107.000 millones de francos suizos. Su sede central está en Zurich, Suiza. Tiene presencia en 11 países y en Madrid cuenta con oficina desde el año 2007.

PUBLICIDAD