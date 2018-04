Amiral Gestion: "Value en renta fija corporativa. Cartera internacional muy flexible"

Inversión "value" aplicada a renta variable es posible. Consiste en aplicar los mismos principios de exigencia de margen de seguridad, foco en el negocio frente al mercado y análisis fundamental, solo que teniendo en cuenta nuestro rol como prestamistas. La clave es seleccionar emisiones de bonos donde el gestor haga un análisis en profundidad del balance y la capacidad de pago de la compañía emisora de la deuda.

Amiral Gestion, para seleccionar sus inversiones en renta fija, exige conocer muy bien la capacidad con la que cuenta la compañía para devolver sus obligaciones en los tiempos establecidos con fiabilidad. El entorno actual obliga al gestor a buscar nichos dentro de la renta fija que ofrezcan valor, dado que la mayoría de emisiones gubernamentales van a ser muy ruinosas para los inversores.

Amiral Gestión se enfoca en valorar el binomio rentabilidad/riesgo de la emisión, enfocando sus esfuerzos en verificar si la compañía es capaz de pagar su deuda y si el yield del bono compensa la asunción del riesgo de crédito.

El equipo de gestión de Amiral Gestión lanzó hace un año un fondo puro de bonos: Sextant Bond Picking . El equipo ve valor en las estrategias verdaderamente flexibles, que puedan llegar allí donde otros no pueden. Muchos inversores institucionales, por ejemplo, no pueden comprar bonos sin rating o primeras emisiones de compañías que no tienen un historial emisor. Es aquí donde vemos valor, en nichos de mercados inexplorados, donde estamos viendo binomios rentabilidad/riesgo atractivos.

Sextant Bond Picking cuenta con esta flexibilidad que aprovecha para entrar en emisiones con premium de iliquidez por ser emisiones pequeñas, pero el gestor conoce bien la compañía y puede valorar de manera profunda su capacidad para devolver esa deuda.El equipo de inversión ha decidido estar invertido solo al 50% porque el binomio rentabilidad riesgo que ofrecen algunas emisiones no compensa.

Sextant Bond Picking es renta fija internacional y lleva en el año un 0,85% de rentabilidad, un resultado estupendo viendo la coyuntura y lo que hacen otros competidores.

Amiral Gestion es una gestora independiente con 4.100 millones de euros bajo gestión. Tiene oficinas en París, Madrid y Singapur. Cuenta con 40 profesionales, 27 de ellos dedicados a la parte de gestión. Tiene un enfoque value investing muy marcado, inversión global y multiactivo.

PUBLICIDAD