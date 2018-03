DPAM: Deuda de gobiernos emergentes sostenible

2018 puede ser un buen año para la deuda de gobiernos emergentes. Degroof Petercam AM considera que la deuda soberana emergente en divisa local sigue siendo una clase de activo atractivo en el largo plazo. ¿Cómo aproximarse? DPAM propone un fondo que lo hace de forma sostenible. ¿Que significa "sostenible"? El equipo gestor del fondo DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable - el primer fondo de renta fija gubernamental sostenible en el mundo- excluye los países que no son libres, que no son democráticos, que no respetan las libertades civiles y los derechos humanos según las listas que desde Freedom House y The Economist.

Desde Degroof Petercam AM tienen en cuenta 87 países -emergentes y países frontera- sobre índices de corrupción, libertades de prensa, mortalidad infantil, ranking de camas por cada mil habitante, acceso al agua... Desde su fondo realizan una selección teniendo en cuenta criterios de transparencia y democracia, medioambiente, factores económicos, educativos y salud de la población.

Identifica las mejores emisiones de países como Sudáfrica, México. Chile, Malasia, Indonesia, Polonia ...y el objetivo es conseguir un rendimiento sostenible en el tiempo con una volatilidad ajustada. Su objetivo es generar rentas y lo ha conseguido desde su nacimiento: acaba de cumplir 5 años y ha batido en rentabilidad a los índices con los que se compara.

Se dirige, por lo tanto, a ahorradores que quieran dar un paso más hacia la rentabilidad con algo más de volatilidad: esa volatilidad es inferior a la de la bolsa pero superior a un fondo monetario o a un fondo grado de inversión.

El fondo DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable ha sido con el premio Thomson Reuters Lipper Fund Award Europe 2017 y está galardonado con cinco estrellas según MorningStar.

DEGROOF PETERCAM AM es un grupo financiero independiente de origen belga. Cuenta con un patrimonio bajo gestión, a cierre de 2016, de 50.000 millones de euros. Tiene sede en Bruselas y oficinas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo, España, Italia, Hong Kong, Francia, Suiza y Países Bajos. En la actualidad cuenta con 1.400 empleados a nivel global.

