Columbia Threadneedle pone el foco en renta variable tecnológica

Hoy, en "A fondo", hablamos con Rubén García Páez, Director General de Columbia Threadneedle para Iberia y Latinoamérica.

En Columbia Threadneedle consideran que la tecnología es un sector estratégico que va a modificar muchas industrias tradicionales: distribución, telecomunicaciones, automoción, etc. Para gestionar tecnología se necesita un equipo muy especializado y técnico para aproximarse a todos los subsectores: biometría, internet of things, blockchain, etc.

Por ello, desde Columbia Threadneedle nos proponen el Columbia Global Technology, un fondo que gestiona 8.500 millones de dólares sólo en tecnología; se iniciaron en 1994 en Palo Alto, en la costa Oeste de EEUU.

COLUMBIA GLOBAL TECHNOLOGY invierte no sólo en las grandes (Facebook o Google) sino también en las medianas y pequeñas donde hay mucho valor. En lo que va de año lleva un 37% de rentabilidad, a 3 años un 20% anualizado y a 5 años un 21% anualizado.

Para Columbia Threadneedle hay que invertir en tecnología con un horizonte a medio/largo plazo, no de forma especulativa y porque este año lleva un +37%. Lo ideal sería invertir mes a mes.

Columbia Threadneedle es un grupo líder en la gestión global de activos que ofrece una amplia gama de estrategias de inversión de gestión activa y soluciones para clientes individuales, institucionales y corporativos de todo el mundo. Posee más de 422.000 millones de euros bajo gestión, con más de 450 profesionales de la inversión. Está presente en 18 países de Europa, Oriente Próximo, Norte América y Asia Pacífico, con sedes en Londres, Singapur, Boston, Minneapolis, Nueva York, Chicago, Portland, entre otras ciudades.

