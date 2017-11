M&G pone el foco en renta variable europea

Hoy, en "A fondo", hablamos con Ignacio Rodriguez Añino, Director General M&G INVESTMENTS España, Portugal y Latam.

Desde M&G INVESTMENTS consideran que gestión "value" es invertir en compañías baratas con gran potencial de revalorización y olvidadas por el mercado. La gestión "value" lleva 5 años que no lo está haciendo tan bien como se esperaba. Los inversores hasta ahora han preferido compañías más grandes, más estables y con dividendos. Ahora el potencial de la gestión "value" es de los máximos históricos que hemos visto. Para un inversor a 3 años vista sería una buena opción invertir en fondos "value".

En M&G INVESTMENTS están muy positivos con la renta variable europea y por ello nos recomiendan el M&G European Strategic Value Fund, un fondo europeo de gestión "value" que se dirige a ahorradores de renta variable a medio y largo plazo y que tiene compañías grandes y también medianas y pequeñas; está menos positivo en financieras que en energía y se aproxima mucho al peso por sectores que puedan tener los índices.

La gestión "value" tiene una volatilidad muy similar a la del índice de referencia. El M&G European Strategic Value tiene una volatilidad del 9% y a finales de octubre llevaba una rentabilidad del 10%, menos del índice de referencia, pero es algo normal porque hablamos de potencial futuro.

M&G INVESTMENTS es una gestora con sede en el Reino Unido y es especialista en la inversión en renta fija, renta variable y multiactivos siendo fundadora del sector de fondos de inversión colectiva en el Reino Unido. Es la primera gestora inglesa que lanzó fondos retail y posee más de 80 años de experiencia en el mercado. Ocupa la primera posición de ventas brutas y netas minoristas durante 40 años consecutivos.

M&G INVESTMENTS cuenta con un volumen bajo gestión de 362.000 millones de euros, a 30 de junio de 2015. Pertenece al grupo Prudential plc y tiene presencia en los principales mercados europeos y asiáticos. Es la cuarta gestora internacional por volumen de activos bajo gestión en España y cuenta con una plantilla de más de 1.800 empleados.

