Amundi pone el foco en fondos temáticos

Hoy, en "A fondo", hablamos con Blanca Comín, Responsable de Redes de Distribución de Amundi Iberia.

En Amundi consideran que los fondos temáticos están aquí para quedarse, no son una simple moda pasajera. En los últimos años hay un creciente interés por la inversión temática. La razón es que los inversores buscan trascender, ir más allá de las incertidumbres y condicionantes que afectan a los mercados (principalmente de acciones); buscan tendencias más duraderas, a largo plazo y de crecimiento visible.

En Amundi, a través de su centro de expertise temático (CPR) buscan identificar esas de crecimiento duradero y sostenible, que provengan de diferentes fuentes, ya sean demográficas, tecnológicas, sociales u otras, para ponerlas a disposición de los ahorradores. Entre ellas está la tendencia del envejecimiento de la población. Es una tendencia inexorable que afecta a Europa, España y también a otros países, como Japón, pero no sólo a los desarrollados. Este fenómeno, conocido como ?Senior Boom? (boom de la tercera edad) se acelera cada vez más (caída de la natalidad, ampliación de la esperanza de vida, etc.). Se estima que el número de personas por encima de los 65 pasará de los 605 millones hoy a los 2.000 millones en 2050. Es por tanto, una de las giga-tendencias más fuertes subyacente en el mundo desarrollado y de las pocas temáticas no cíclicas y permanentes. Es un universo construido bajo el prisma de 2 segmentos de consumidores ?seniors". Por un lado los ?jóvenes pensionistas?: sería la franja entre 65 y 80, antiguos baby boomers, con alto poder adquisitivo y potencial de consumo. Cuentan con tiempo libre para actividades de ocio, y quieren mantenerse en forma y saludables. Y en segundo lugar, la franja de mayor edad, a partir de 80 años aproximadamente. Este segmento se caracteriza por una mayor dependencia; y mayor consumo de productos sanitarios y médicos

Pensando en esta tendencia del envejecimiento de la población Amundi cuenta entre sus fondos con CPR Silver Age. No se trata de un fondo que invierta sólo en sectores de salud y farmacia; sí que tiene un cierto sesgo a ellos porque CPR Silver Age es un fondo multi sector de gestión activa basada en convicciones con un universo de 230 compañías.

CPR Silver Age invierte en 8 sectores, que incluye el farmacéutico, equipos médicos y dependencia; pero también en los sectores de Ocio (estilo de vida, turismo, jardinería); Bienestar (cuidado personal, hogar), Automóvil, Seguridad y Ahorro (gestoras, seguros de vida). Por el contrario, hay negocios que en la opinión del equipo gestor, no están expuestos al envejecimiento que estarían fuera del universo, así que efectivamente el fondo tiene un fuerte sesgo sectorial hacia sectores que encajen con la temática.

Clave en la selección de valores es el proceso inversor. El universo del que parte el gestor es la renta variable europea, dónde el fenómeno del envejecimiento se ha acentuado (excluyendo Japón). El equipo de inversión ha identificado precisamente los 8 sectores que se benefician del envejecimiento de la población: farmacia, equipos médicos, dependencia ocio, bienestar, automóvil, seguridad y ahorro. El equipo gestor analiza las cifras de ventas y las estadísticas del sector; el crecimiento de las ventas de las compañías que los componen y sus beneficios son superiores a la media. En cada sector se eligen los valores más infravalorados con criterios cuantitativos y cualitativos, y se construye la cartera en base al precio del valor y la dinámica del mercado. La ponderación máxima de cada valor es del 4% y la cartera es monitorizada de forma continua.

El gestor del CPR Silver Age, Vafa Ahmadi, desde el lanzamiento de la estrategia en 2009, entiende que esta tendencia se intensificará en los próximos años, las compañías adaptarán sus modelos de negocio a estos crecientes segmentos de población, que por tanto, pueden surgir nuevas oportunidades

CPR Silver Age es un fondo de renta variable, por tanto, horizonte a largo plazo con un periodo mínimo recomendado de 5 años. Es un producto destinado a aquellos inversores que quieran aprovechar una de las tendencias permanentes y no cíclicas disponibles hoy que acumula una rentabilidad del 11% en el año frente al 9% MSCI Europe.

Amundi es la primera gestora europea de fondos de inversión con más de 1 billón de euros bajo gestión con oficinas en más de 30 países y se encuentra en el Top 10 mundial.

